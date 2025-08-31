Nach Hochzeit in Rottenburg: Hat die Braut Goldschmuck gestohlen?

Eine 32-Jährige ist wegen besonders schweren Diebstahls angeklagt. In dem Prozess muss sich das Amtsgericht Rottenburg mit der Tradition türkischer Hochzeiten befassen.

Goldene Armreife, Ohrringe, eine Goldkette und Goldmünzen im Wert von angeblich rund 14.000 Euro soll eine 32-Jährige aus einem Bankschließfach ihres Mannes, inzwischen Ex-Mannes, gestohlen haben – so lautet der Vorwurf an sie. Die Staatsanwaltschaft legt ihr in der Anklageschrift einen „besonders schweren Fall des Diebstahls“ zur Last. Der angeblichen Tat vorausgegangen war eine Hochzeit nach türkischer Tradition. Wurde der Frau bei der Feier übel mitgespielt?

Von ihrer Hochzeit im Jahr 2022 in Rottenburg berichtet die Frau vor Gericht: „Es war eine Hochzeitsfeier mit 200 bis 250 Personen, sie wurde nach türkischer Tradition gefeiert.“ Was das genau bedeutet, erklärt sie folgendermaßen: „Braut und Bräutigam erhalten Geschenke: Geld und Goldschmuck. Das Geld bekommt der Mann ausgehändigt, die Braut bekommt das Gold. Bei der Frau wird der Goldschmuck direkt am Körper angebracht.“ Ihr mittlerweile Ex-Mann habe ihr an dem Tag ein Set mit Goldschmuck geschenkt. Auch von weiteren Familienangehörigen habe sie Schmuck bekommen. „Das ist dann auch meins“, sagt die Frau.

Frau erhält eine Vollmacht

Ihr Mann habe das Geld – etwa 8000 Euro – nach der Hochzeit auf sein Konto eingezahlt. Der Goldschmuck sei zunächst zuhause im Kleiderschrank gelagert worden. „Es wurde gesagt, es ist meins“, betont die Frau. Später habe sie sich dann unsicher damit gefühlt, den Schmuck in der ersten Etage des Hauses zu lagern. Ihr Mann habe daraufhin vorgeschlagen, ein Bankschließfach zu eröffnen. Er eröffnet das Schließfach. Seiner Frau gibt er wie von ihr gewünscht eine Vollmacht für das Fach. Nur wenige Wochen später entzieht er ihr aber die Vollmacht wieder. Die Frau sagt vor Gericht: „Davon wusste ich nichts.“

Seit März 2024 habe das Ehepaar getrennt in der gemeinsamen Wohnung gelebt. Anfang Januar 2025 zieht die Frau schließlich aus. Sie geht zur Bank, nimmt den Schmuck aus dem Schließfach und bringt den Schließfachschlüssel wieder in die Wohnung. Ihrem Mann habe sie in einem Schlussgespräch gesagt, dass sie nicht mehr zurückkomme.

Drohungen am Telefon

Mit der Trennung ist die gescheiterte Ehe aber für die Frau nicht Geschichte. Sie berichtet, dass die Familie ihres Ex-Mannes sie mit E-Mails „terrorisiert“ habe. Beim gerichtlichen Scheidungstermin seien Familienangehörige des Mannes im Auto mit laufendem Motor vor dem Gerichtsgebäude gestanden. Die Anwältin der Frau berichtet: „Sie befürchtete, dass die Familie auf sie losgeht.“

Jetzt sitzt die 32-Jährige am Anklagetisch und bricht in Tränen aus: „Mir wurde am Telefon gesagt, sie würden meinen Ruf zerstören.“ Richterin Angelika Schneck muss die Verhandlung für ein paar Minuten unterbrechen und bringt der weinenden Frau ein Glas Wasser.

Andere Hochzeitstradition

Der 37-jährige Ex-Mann sagt als Zeuge in dem Prozess aus. Angeblich würde in seiner Familie eine andere Hochzeitstradition gelten. Er sagt: „Der Schmuck ist nur zur Schaustellung übergeben worden. Was von meiner Familie geschenkt wird, gehört mir. Es ist nicht so, dass das, was der Frau geschenkt wird, ihr gehört.“ Den Schmuck habe er im Jahr 2020 von seiner Mutter bekommen. Laut seiner Schilderung sei der Braut vor der Hochzeit gesagt worden: „Du darfst den Schmuck tragen, aber es ist kein Geschenk.“ Die Mutter des Mannes habe der Braut den Schmuck bei der Feier nur „zur Schau“ übergeben, damit sie etwas zu geben hatte.

Heute sagt die ehemalige Braut: „Mir kommt es so vor, als ob das alles so geplant wurde.“ Den Schmuck habe sie inzwischen verkauft – für etwa 4800 Euro.

Was das Gericht entscheidet

Plädoyer

Die Staatsanwältin glaubt der Darstellung des Mannes nicht. Der größte Widerspruch für die Staatsanwältin: Warum würde der Mann seiner Frau eine Vollmacht für das Bankschließfach geben, wenn der Schmuck ihr gar nicht gehört? Außerdem halte sie es nicht für ausgeschlossen, dass der Mann seiner Frau das Schmuck-Set tatsächlich geschenkt haben könnte. Ihr Plädoyer: „Die Einlassung der Angeklagten ist glaubhaft. Die Angeklagte ist freizusprechen.“

Urteil

Richterin Schneck spricht die Frau in ihrem Urteil frei. Sie sagt: „Die Eigentumsverhältnisse ließen sich nicht klären.“ Auch für sie sei nicht nachvollziehbar, warum man der Frau eine Vollmacht übertragen hat, wenn der Schmuck ihr aufgrund einer „Fake-Schenkung“ angeblich gar nicht gehöre.