Nach Hochzeit in Rottenburg: Hat die Braut Goldschmuck gestohlen?

Eine 32-Jährige ist wegen besonders schweren Diebstahls angeklagt. In dem Prozess muss sich das Amtsgericht Rottenburg mit der Tradition türkischer Hochzeiten befassen.
Goldene Armreife, Ohrringe, eine Goldkette und Goldmünzen im Wert von angeblich rund 14.000 Euro soll eine 32-Jährige aus einem Bankschließfach ihres Mannes, inzwischen Ex-Mannes, gestohlen haben – so lautet der Vorwurf an sie. Die Staatsanwaltschaft legt ihr in der Anklageschrift einen „besonders schweren Fall des Diebstahls“ zur Last. Der angeblichen Tat vorausgegangen war eine Hochzeit nach türkischer Tradition. Wurde der Frau bei der Feier übel mitgespielt?