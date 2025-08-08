Nach Hochwasser: So bekämpft die KABS die Stechmücken im Neurieder Auenwald

Der Regen der vergangenen Wochen sorgte nicht nur in Städten für Überschwemmungen, sondern auch im Auenwald bei Neuried.
Durch die niedrigen Wasserstände im Juni und Juli schien die Stechmückensaison schon abgeschrieben. Mit dem Schlupf von Stechmückenlarven war eigentlich nicht mehr zu rechnen. Die Überschwemmungen im Juli, die insbesondere im Südwesten die Auwälder des Oberrheins traf, änderte das jedoch, erklärte die KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) in einer Pressemitteilung. Der Rheinwasserstand sei signifikant angestiegen, in Speyer auf 515 Zentimeter und in Maxau bei Karlsruhe sogar auf 652 Zentimeter.