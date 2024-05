Die Solidarität nach dem Hochwasser ist groß in Bisingen:

686,36 Euro für Flutopfer

Die Evangelische Kirchengemeinde hat das Opfer des zweiten Konfirmationsgottesdienstes vom 5. Mai in Höhe von 686,36 Euro für die Betroffenen der Überschwemmung in Bisingen zur Verfügung gestellt und dankt den Spenderinnen und Spendern sehr herzlich.

250 Gutscheine für Helfer

Auch der Arbeitsausschuss der Vereine steuert seinen Teil im Bereich Hilfsbereitschaft beim großen Unwetter bei. So erhalten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bauhof, DRK und Rathaus Getränkegutscheine, die sie auf dem Zimmerner Sommerfest einlösen können. 250 Stück werden insgesamt ausgeteilt. Thorsten Spörl (Vorsitzender) sieht dies als kleine Anerkennung für deren ehrenamtlichen und selbstlosen Einsatz für die betroffenen Mitmenschen in der Gemeinde.

Erlös geht an Flutopfer

Am Wochenende steigt das große Sommerfest des Musikvereins Zimmern (MVZ). Der Erlös vom Kaffee- und Kuchenverkauf am Festsonntag beim Sommerfest des MVZ wird laut Carina Bendrin, Vorsitzende des Musikvereins Zimmern, an die Betroffenen des Hochwassers gespendet.

In Steinhofen findet in der Marienburgstraße der jährliche Maimarkt an diesem Wochenende statt. Ein Teil des Erlöses aus dem zweitägigen Marktgeschehen soll laut Aussage von Sabrina Langenbach an die Betroffenen des jüngsten Hochwassers in Bisingen gespendet werden.

Auto waschen und Spenden

Von jeder am Samstag, 11. Mai, verkauften Autowäsche überweist die Esso-Tankstelle die Hälfte an das „Spendenkonto Hochwasser“ der Gemeinde Bisingen. Die Autowäsche ist täglich von 7 Uhr bis 22 Uhr möglich.

Spendenkonto

Darüber hinaus besteht nach wie vor die Möglichkeit, Spenden auf das Konto der Gemeinde zu überweisen: Empfänger: Gemeinde Bisingen, IBAN DE56 6535 1260 0134 0726 36, BIC SOLADES1BAL, Betreff: Hochwasser.

