Nach Hochwasser in Bisingen: So geht es mit der KiK-Filiale am Marktplatz weiter

So geht es mit der KiK-Filiale am Marktplatz weiter

1 Seit Monaten geschlossen und mittlerweile leergeräumt: Die KiK-Filiale am Bisinger Marktplatz Foto: Hoffmann

Komplett überflutet wurde das Geschäft am 2. Mai. Seither ist die Filiale geschlossen, der Zustand des Gebäudes unverändert. Das sagt das Unternehmen zur Zukunft der Bisinger KiK-Filiale.









Link kopiert



Noch präsent sind die Bilder des katastrophalen Starkregenereignisses am 2. Mai in Bisingen: Der Klingenbach lief über, zahlreiche Straßen und der Marktplatz waren überflutet und in einigen Gebäuden stand das Wasser zentimeterhoch. Besonders schwer getroffen hatte es die KiK-Filiale am Marktplatz. Da der Ladeneingang tiefer liegt als der Marktplatz selbst, hatten die Wassermassen dort leichtes Spiel und eroberten das Ladeninnere mit voller Wucht.