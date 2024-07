Nach Hochwasser: Bisinger Eisdiele hat neu eröffnet

1 Bürgermeister Roman Waizenegger (ganz rechts) bekam die erste Kugel Vanilleeis von Ehepaar Dal Pont. Foto: Hoffmann

Das Bisinger Eiscafé Rialto hatte im Mai großen Schaden durch das Hochwasser erlitten – jetzt ist es neu eröffnet worden. Auf nur einem Drittel der ursprünglichen Fläche gibt es jetzt neue Eissorten und überdachte Sitzmöglichkeiten im Freien.









77 Tage nach der Katastrophe kann in Bisingen endlich wieder Eis geschleckt werden: Das Eiscafé Rialto hat am Mittwoch seine Neueröffnung gefeiert. Die erste Kugel Vanilleeis ging dabei an Bürgermeister Roman Waizenegger, der sich über die Wiedereröffnung sichtlich freute.