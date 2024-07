Historische Goldmedaille und roter Teppich: Michael Jung kehrt unter Jubel zurück nach Altheim

17 Michael Jung und "Chip" sind wieder daheim in Altheim. Rechts Sponsor Klaus Fischer. Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Soell

In Altheim und Horb herrscht Jubel: Wieder einmal strahlt der Glanz von Olympia auf die Neckarstadt, und wieder einmal ist es Michael Jung, der von seinen Fans und Freunden gefeiert wird. Der eigens ausgerollte rote Teppich ist diesmal jedoch nicht für ihn.









In Horb und seinem Heimatdorf Altheim ist er schon lange eine Legende: Michael Jung, das Aushängeschild des Reitsports. Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung wurde am Dienstagabend in seiner Heimatstadt Horb empfangen. Auf seinem Hof warteten etwa 150 Menschen auf den „König von Versailles“. Der Vielseitigkeitsreiter Michael Jung, der bei Altheim im Kreis Freudenstadt eine Reitanlage betreibt, denkt indessen noch lange nicht ans Aufhören. Bei den Olympischen Spielen in Paris gewann er bereits seine vierte Goldmedaille und denkt trotzdem nicht ans Aufhören. „Nein, natürlich nicht“, sagte der 41-Jährige mit der neuesten Medaille um den Hals im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung. „Ich hoffe, es geht weiter“, fügte er vergnügt an: „Ich schaue schon ein bisschen Richtung Los Angeles.“ Dort sind 2028 die nächsten Spiele.