Krankheit, Unfall, Herzinfarkt: Das Schicksal einer Schopfheimerin zeigt, worauf Reisende vor dem Urlaub achten sollten

Erst eine Spendenaktion machte den Rücktransport von Inge De Vries aus Italien möglich. Der Fall zeigt, welche Kosten bei einer Erkrankung im Ausland entstehen können. Wie kann man sich wappnen?
Eine völlig vertrackte und dramatische Geschichte findet ein Happy End, die der Herzinfarkt-Patientin Inge De Vries aus Schopfheim und ihrer Freundin Petra Kramer, die sie durch eine Spendenkampagne heimholte (wir berichteten). Am späten Dienstagabend, 9. Juni, ist die Patientin, die nach einem schweren Herzinfarkt acht Tage lang in einem italienischen Krankenhaus im Koma lag, in stabilem Zustand in die Herzklinik von Bad Krozingen gebracht worden.