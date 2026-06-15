Krankheit, Unfall, Herzinfarkt: Das Schicksal einer Schopfheimerin zeigt, worauf Reisende vor dem Urlaub achten sollten

Erst eine Spendenaktion machte den Rücktransport von Inge De Vries aus Italien möglich. Der Fall zeigt, welche Kosten bei einer Erkrankung im Ausland entstehen können. Wie kann man sich wappnen?

Eine völlig vertrackte und dramatische Geschichte findet ein Happy End, die der Herzinfarkt-Patientin Inge De Vries aus Schopfheim und ihrer Freundin Petra Kramer, die sie durch eine Spendenkampagne heimholte (wir berichteten). Am späten Dienstagabend, 9. Juni, ist die Patientin, die nach einem schweren Herzinfarkt acht Tage lang in einem italienischen Krankenhaus im Koma lag, in stabilem Zustand in die Herzklinik von Bad Krozingen gebracht worden.

„Es geht ihr gut, die Fahrt war problemlos“, erzählt Kramer. Ein letztes Mal war das Organisationstalent der guten Freundin gefordert. Sie hatte die Zugtickets sowie die Übernachtung für den Ehemann sowie das Rettungsteam airmedical gebucht.

Zur Erinnerung: Die 53-jährige Schopfheimerin Inge De Vries brach morgens auf einem Campingplatz in Jesolo zusammen, musste reanimiert werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein italienisches Krankenhaus geflogen, wo sie letztlich vier Wochen verblieb.

Sofort startete Kramer eine Spendenaktion, um die hohen Kosten der Überführung mit einem internationalen Krankentransport finanzieren zu können. Letztlich decken die Spenden in Höhe von 4300 Euro knapp die Auslagen inklusive Krankentransport.

„Das Team airmedical ist Montag morgens losgefahren, hat dann Herrn De Vries am Hauptbahnhof München mit an Bord genommen und weiter ging es nach Italien“, teilt Kramer mit. Nach einer langen Fahrt am nächsten Tag traf der Krankentransport dann spät abends in der Herzklinik im Breisgau ein. „Ich bin froh, dass jetzt alles zu einem guten Ende kam“, sagt Kramer. Die ganze Aktion habe Nerven gekostet.

Unsere Empfehlung für Sie Spendenaktion in Schopfheim Schopfheimerin wird von Italien ins Herzzentrum Bad Krozingen verlegt Eine dramatische Geschichte findet heute ein glückliches Ende. Vier Wochen nach einem schweren Herzinfarkt in Italien wird eine Schopfheimerin mit einem Liegendtransport abgeholt.

„Teilweise gehen Reisende davon aus, dass ihre gesetzliche Krankenversicherung sie in jedem Fall nach Deutschland zurückbringt, wenn sie im Urlaub schwer erkranken. Das ist jedoch häufig nicht der Fall“, sagt AOK-Pressesprecherin Cordelia Steffek. Und fehlender Krankenversicherungsschutz kann im Ausland schnell teuer werden. Dabei ist es im Alltag für die meisten Menschen selbstverständlich, sich gegen Risiken abzusichern. Die Wahrscheinlichkeit, dass über Jahre oder Jahrzehnte hinweg einmal ein Schaden eintritt, erscheint hoch genug, um regelmäßig Beiträge zu zahlen. Bei einer Reise von wenigen Tagen oder Wochen wird dieses Risiko dagegen oft ausgeblendet. „Die gesetzliche Krankenversicherung ist grundsätzlich darauf ausgerichtet, eine medizinisch notwendige Behandlung am Aufenthaltsort sicherzustellen“, so Steffek. Wer auf Reisen vollständig abgesichert sein möchte, sollte jedoch einige wichtige Punkte beachten.

Wann zahlt die gesetzliche Krankenversicherung?

In der EU sowie weiteren europäischen Ländern wie der Schweiz oder Großbritannien bekommen Versicherte bei einem vorübergehenden Aufenthalt die Kosten für medizinisch notwendige Behandlungen erstattet, erklärt Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Das gelte sowohl für ambulante als auch für stationäre Behandlungen. Laut EU-Richtlinie kann der Verbraucher grundsätzlich dieselben Leistungen erwarten wie zu Hause. Welche Kosten übernommen werden und welche Zuzahlungen anfallen, richtet sich jedoch nach den Regeln des jeweiligen Landes.

Reisende sollten deshalb ihre Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) mitführen. Sie befindet sich auf der Rückseite der gesetzlichen Gesundheitskarte.

Das Fahrzeug, das Inge de Vries in die Heimat brachte. Der Rücktransport bei Krankheit kann teuer werden ohne Versicherung. Foto: zVg/Petra Kramer

Auslandsreise-Krankenversicherung muss sein

Die Verbraucherzentrale hält eine Auslandsreise-Krankenversicherung für die wichtigste zusätzliche Absicherung im Urlaub. Sie sollte vor Reiseantritt abgeschlossen werden. „Die Auslandskrankenversicherung kommt für solche Kosten des Rücktransportes und natürlich für die Heilbehandlungskosten (ambulant/stationär) im Urlaubsland auf“, erklärt Grieble. Das gelte auch für Kosten, die von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht oder nicht vollständig übernommen werden.

Vorsicht: Auslandsreise-Krankenversicherungen gelten nicht unbegrenzt, sondern nur für eine bestimmte Reisedauer: „Wer länger als acht Wochen verreist, benötigt in der Regel eine besondere Reiseversicherung für längere Aufenthalte.“ Wer länger als einige Wochen unterwegs ist, sollte die maximale Reisedauer seiner Auslandsreise-Krankenversicherung prüfen, und, falls sich die Reise verlängern sollte, dies im Gedächtnis behalten.

Das Problem mit dem Kleingedruckten

„Ratsam ist, das Kleingedruckte aufmerksam zu lesen. Dort können Ausschlüsse lauern“, warnt die Verbraucherzentrale. Reisende sollten unter anderem darauf achten, ob die Versicherung bereits einen medizinisch sinnvollen oder erst einen medizinisch notwendigen Rücktransport übernimmt, der von den Ärzten angeordnet wurde. Zudem lohnt ein Blick auf mögliche Selbstbeteiligungen, die im Schadensfall selbst gezahlt werden müssen. Gerade bei Jahresverträgen verlangten einige Anbieter eine Selbstbeteiligung, meint die Verbraucherzentrale und rät: Finger weg!

Wer muss besonders aufpassen?

„Für chronisch Kranke kann der Versicherungsschutz besonders bedeutsam sein – sie bekommen jedoch häufig von den Versicherern keinen Vertrag. In diesem Fall können sie sich an ihre Krankenkasse wenden, die unter Umständen die Kostenübernahme vorab erklären kann“, informiert Grieble. Diabetiker oder Herzpatienten sollten den Versicherungsschutz deshalb vor der Reise besonders sorgfältig prüfen.

Und wie kommt das Auto zurück?

Wer aus dem Urlaub per Krankheitstransport nach Deutschland zurückkehrt, lässt womöglich sein Auto zurück. Dann ist ein Schutzbrief für das Auto wichtig – oder die Mitgliedschaft in einem Automobilclub. Denn diese leisten nicht nur Pannenhilfe, sondern auch den Rücktransport des Fahrzeugs. Aber es gilt auch hier: Nicht alle Mitgliedschaften beinhalten das ganze Sorgenfrei-Paket.