Nach herausfordernder Prüfung: Sechs Täuflinge werden in Narrenzunft Leinstetten aufgenommen

Mit dem Maskenabstauben starteten die Narren aus Leinstetten in die kommende Fasnetssaison – und das sogar mit sechs neuen Mitgliedern.
Mit dem traditionellen Maskenabstauben hat die Fasnetszeit auch in Leinstetten offiziell begonnen. Neben dem Ritual des Fasnetserweckens stand auch eine Narrentaufe in der voll besetzten „Schloßbrücke“ auf dem Programm.
Zunftmeister Patrick Günthner leitete mit Lorenz Günthner und Benny Bronner als Helfer die Prozedur der Wiedererweckung der schlafenden Narren ein.
Dabei wurden die Masken vom Staub befreit und die in einem Korb schlafende Fasnet erweckt. Zur Überraschung der Anwesenden entschlüpfte dem Korb eine erweckte „Jungschnecke“ im Bettenhausener Häs.