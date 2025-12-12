Nach Heimsieg in Europa League: SC Freiburg mit Rückenwind gegen den Angstgegner BVB

Nach dem 1:0-Sieg in der Europa League kommt am Sonntag Borussia Dortmund zum SC Freiburg. Beim Gegner steht derzeit vor allem der Ex-Freiburger Nico Schlotterbeck im Fokus.
Überwintern im Europapokal: Was früher das Ziel jedes Teilnehmers war, ist durch den neuen Ligamodus auch für alle Realität. Denn im neuen Jahr stehen noch zwei Spiele in der Ligaphase an, bevor dann die K.o.-Phase beginnt. Und obwohl in der Europa League noch insgesamt sechs Punkte zu vergeben sind, darf der SC Freiburg bereits jetzt für die K.o.-Phase planen.