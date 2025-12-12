Nach heftiger Kritik: Das sagen die Lahrer Schulleiter zur Lehrer-Schelte der CDU

Die baden-württembergische CDU fordert Sanktionen für Lehrer, die zu wenig leisten. Mehrere Akteure – darunter Lahrer Rektoren – lehnen Strafen als Lösung ab.“
Nicht nur Schüler müssen Leistungen erbringen und sich anstrengen – auch Lehrer tragen eine große Verantwortung. Die baden-württembergische CDU fordert nun in ihrem Regierungsprogramm, das der Parteitag unlängst in Heidelberg beschlossen hat, zu wenig Leistung bei Lehrern künftig stärker zu sanktionieren. Wer seinen Pflichten nicht nachkommt, sich zum Beispiel trotz der Fortbildungspflicht weigert, diese zu besuchen, soll demnach in Zukunft mit Konsequenzen rechnen müssen.