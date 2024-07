Unfälle in Calw riefen am Freitag auch das DRK auf den Plan

1 Auch der DRK war bei der Überschwemmung im Einsatz(Symbolbild). Foto: © Chalabala - stock.adobe.com

Am vergangenen Freitag ging wegen eines Unwetters in Calw nichts mehr. Nun teilt das DRK mit, wie viele Verletzte es durch die Folgen des Sturms gab.









Circa 15 Minuten dauerte das Unwetter am Freitagnachmittag, das über Calw und einige Nachbargemeinden, aber auch über anderen Regionen in Deutschland dahinbrauste. In der Hermann-Hesse-Stadt sorgten Starkregen und tischtennisballgroße Hagelkörner für Zerstörung und Überschwemmungen.