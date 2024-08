Vermisste 40-Jährige tot in Waldstück nahe Hardt gefunden

Traurige Gewissheit: Die 40-jährige Frau aus Villingen, die vermisst wurde, ist am Dienstagnachmittag in einem Waldstück zwischen Langenschiltach und Hardt tot aufgefunden worden.









Bereits gut eine Woche ist es her, dass die 40-Jährige das letzte Mal gesehen wurde. Die Spur führte zunächst in ein Waldstück im Bereich Brogen bei Königsfeld. Dort lief am Dienstagnachmittag eine großangelegte Suchaktion der Polizei, bei der rund 60 Beamte im Einsatz waren.