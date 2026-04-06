1 Das Umweltministerium transportierte das Fläschchen ab. Foto: Karsten Schmalz/KS-Images.de/dpa Nach dem Fund eines Behälters mit der Aufschrift einer radioaktiven Substanz ist weiter unklar, was sich darin befindet. Wann die Ermittlungen weitergehen.







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Vaihingen an der Enz - Nach dem Fund eines Fläschchens mit der Aufschrift "Polonium 210" in Vaihingen an der Enz soll der Behälter erst am Dienstag von Experten des Landesumweltministeriums untersucht werden. Die kleine Flasche werde nach Ostern geöffnet, analysiert und dann gegebenenfalls dekontaminiert, teilte die Stadt mit. Nach der Entdeckung waren zahlreiche Feuerwehrleute in die Stadt im Nordosten von Stuttgart gekommen.