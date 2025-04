Nach Großeinsatz in Schramberg: Landeskriminalamt nennt Einzelheiten zu tödlichem Schuss

Schützenverein Schiltach Joachim Breitsch ist jetzt Ehrenmitglied

Um die Zukunftssicherung des Vereins ging es in der Hauptversammlung der Schiltacher Schützen. Investitionen in ein überarbeitetes Sicherheitskonzept und in die erfolgreiche Jugendarbeit sind nur zwei der anstehenden Themen.