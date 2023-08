Der Reitausflug von zwei Mädchen endete am Wochenende bei den Allerheiligen-Wasserfällen in Oppenau mit einem Großeinsatz, an dem Feuerwehr, Bergwacht, Technisches Hilfswerk und DRK beteiligt waren. Doch wer trägt die Kosten für die aufsehenerregende Rettungsaktion?