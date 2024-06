1 Beamte der umliegenden Reviere, Verstärkung vom Polizeipräsidium Einsatz, ein Polizeihubschrauber und die Hundeführerstaffel waren am Mittwoch in Kehl im Einsatz. Foto: Einsatz-Report 24

Der Tatverdächtige soll am Mittwoch zwei Schülerinnen in Kehl mit einer Waffe bedroht haben – der Vorfall hatte einen Großeinsatz ausgelöst. Die Hinweise gegen ihn verdichteten sich mittlerweile.









Die ersten Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Tatverdächtige am Mittwochvormittag in Kehl unter anderem ein Handy und Bargeld einer der jungen Frauen an sich nahm, teilt die Polizei am Freitag mit.