Nach Großeinsatz in Dietingen: Polizei schließt Explosion aus

1 Das Haus ist nach dem Feuer aktuell nicht bewohnbar. Foto: Schnekenburger

Rund 100 Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend nach Dietingen an, um ein Gebäude in der Unterdorfstraße zu löschen und etwaige Verletzte zu versorgen. Am Tag nach dem Großeinsatz erfahren wir von der Polizei den aktuellen Ermittlungsstand.









Ziegelschutt und verkohlte Holzreste hinter einer Absperrung, ein immer noch deutlicher Brandgeruch in der Luft und ein Polizeisiegel an der Eingangstür zeugen von dem, was sich am Dienstagabend in einer Doppelhaushälfte in der Dietinger Unterdorfstraße ereignet hat.