So steht es um die Brand-Ruinen in der Schwenninger Lessingstraße

1 Das Ausmaß des verheerenden Brandes von oben: Noch immer scheint sich nicht viel an der Situation geändert zu haben. Doch wie die blauen Container vermuten lassen, tut sich etwas. Foto: Marc Eich

Schlimme Szenen spielten sich im Sommer vergangenen Jahres in der Lessingstraße in Schwenningen ab. Gleich drei Häuser standen dort in Flammen. Seitdem hat sich in der Straße nicht viel getan. Doch jetzt kommt Leben in die Sache.









Über ein Jahr ist es jetzt her, als in der Lessingstraße in Schwenningen plötzlich drei Häuser in Flammen standen.