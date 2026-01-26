Nach Großbrand in VS: Parken, Müll, Baustellen – darum herrscht Chaos in der Goldgrubengasse

Nach dem verheerenden Feuer in der Villinger Innenstadt im vergangenen Jahr, kämpfen die Anwohner der Goldgrubengasse weiterhin mit Parkplatzmangel.
Im Juni des vergangenen Jahres ereignete sich in der Villinger Innenstadt ein Drama. In der Gerberstraße gab es einen verheerenden Brand, bei dem fünf Gebäude in Flammen standen. Viele Menschen standen unter Schock, verloren ihr Zuhause und mehrere Betriebe hatten um ihre wirtschaftliche Existenz zu bangen. Eine tragische Situation, deren Auswirkungen Villingen-Schwenningen noch heute belastet.