So geht’s jetzt für 70 Flüchtlinge in Offenburger weiter

1 Ein Brand in einer Offenburger Gemeinschaftsunterkunft am frühen Mittwochmorgen in Offenburg hat die Feuerwehr auf Trab gehalten. Verletzt wurde niemand, allerdings wurden 16 Container unbewohnbar. Foto: Landratsamt

Ein Brand hat in der Nacht auf Mittwoch eine Reihe von Containern eines Wohnheims in Offenburg zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt, die Bewohner wurden anderweitig untergebracht.









Hinter den Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft am Sägeteich in Offenburg lag am Mittwochmorgen eine unruhige Nacht. Ein Brand führte gegen 2.30 Uhr zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Trotz der schnellen Intervention der Offenburger Wehr standen 16 Container der Unterkunft am Südring schnell im Vollbrand, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Den insgesamt 80 Einsatzkräften gelang es bis etwa 6 Uhr den Brand weitestgehend zu löschen – Menschen wurden keine verletzt.