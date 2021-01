Nach Großbrand in Tanneck Einsturzgefährdetes Gebäude inzwischen gesichert

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Ungermann noch an: "Allerdings dürfte der heftige Wintereinbruch mit Schnee und Eis die Untersuchungen nicht erleichtert haben." In der Tat: Die Überreste des ausgebrannten, einsturzgefährdeten Gebäudes sind trotz aktuellem Tauwetter von Schnee und Eis überzogen. Mittlerweile, so Ungermann, sei die Brandruine eingezäunt und gesichert. Ein Dankeschön richteten er und Gemeinderat Aziz Cicek an die Nachbarn in Tanneck. Eine Familie, so lobte der Bürgermeister, habe während des Einsatzes ihre weitläufige Garage als Lagerplatz für Feuerwehrgeräte und als Einsatzzentrale zur Verfügung gestellt.