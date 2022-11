2 Der Bagger zwickt sich durch das vom Brand zerstörte Haus am Schwenninger Marktplatz. Bis Mitte des Monats soll nichts mehr davon übrig sein. Foto: Kratt

Stück für Stück wird derzeit das Eckhaus am Marktplatz dem Erdboden gleich gemacht und zieht immer wieder neugierige Blicke von Passanten auf sich.















VS-Schwenningen - Das Haus, in dem im Erdgeschoss ein Friseur sowie eine Netto-Filiale untergebracht waren, ist im Oktober vergangenen Jahres bei einem Großbrand zerstört worden. Bereits nach einigen Wochen war klar, dass es abgerissen werden muss. Die Arche Group mit Sitz in der Dauchinger Straße hat für das Grundstück die Projektentwicklung übernommen und die Firma Hohensee aus Villingen mit dem Abriss beauftragt. Nachdem vom hinteren Gebäudeteil mittlerweile nichts mehr zu sehen ist, ist in diesen Tagen der vordere Teil an der Reihe. Etwa Mitte November soll nur noch eine Grube zu sehen sein.

Netto eröffnet am 10. November an der Jägerstraße

Derweil geht es für die neue Netto-Filiale in der Jägerstraße in die Schlussphase: Die Neueröffnung ist laut einer Unternehmenssprecherin der Netto Marken Discount Stiftung aus Maxhütte-Haidhof am Donnerstag, 10. November, geplant. Das Gebäude werde zuvor kernsaniert.

Die Verkaufsfläche der Filiale betrage etwa 1250 Quadratmeter, auf denen Marken- und Eigenmarkenartikel sowie frische, regionale Lebensmittel verkauft werden sollen. Bereits vor dem verheerenden Brand am 4. Oktober 2021 war klar, dass der die Netto-Filiale vom Marktplatz in die Jägerstraße wechselt und sich dort vergrößert.

Zieht Aksa wirklich wie geplant an den Marktplatz?

Ob aber tatsächlich im Tausch die Filiale des türkischen Supermarkts Aksa wie ursprünglich geplant an den Marktplatz zieht, ist durch den Brand und den erforderlichen Neubau, der wohl noch einige Zeit andauern wird, ist mehr als fraglich.