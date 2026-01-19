Nach Großbrand in Fluorn-Winzeln: Probelokal ein Raub der Flammen – die Ursache und wie es jetzt weitergeht

Nach dem Großbrand in der Winzelner Rathausstraße mit 500 000 Euro Schaden gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache und dazu, was mit dem Gebäude geschehen soll.
Rund 60 Einsatzkräfte waren mitten in der Nacht auf den 4. Januar in die Winzelner Rathausstraße ausgerückt. Unterstützung gab es auch von den Feuerwehren Peterzell und Alpirsbach. Glück im Unglück: Das Gebäude stand leer. Und die Flammen griffen nicht auf andere Häuser über. Jedoch hat das Gebäude selbst durch den Brand erheblichen Schaden genommen – die Polizei bezifferte diesen auf eine halbe Million Euro. Wie geht es nun weiter?