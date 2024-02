Nach Großbrand in Fischbach: Welle der Hilfsbereitschaft ebbt nicht ab

Nach Großbrand in Fischbach

13 Dankbar für den Einsatz der Rettungskräfte und die große Hilfsbereitschaft für die vom Großbrand betroffene Familie, zeigte sich Bürgermeister Martin Ragg in der Sitzung des Gemeinderats. Foto: Albert Bantle

Nach dem Großbrand am 13. Februar, bei der eine Familie ihr komplettes Hab und Gut verloren hat, ebbt die große Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft nicht ab. Bürgermeister Martin Ragg zeigte sich beeindruckt und dankbar.









Beeindruckt und dankbar zeigte sich Bürgermeister Martin Ragg auch im Namen von Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser mit Blick auf die große Welle der Hilfsbereitschaft für die vom Großbrand am 13. Februar betroffene Familie. Dies sagte er in der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend.