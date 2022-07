2 Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen – und sorgte auch auf der deutschen Rheinseite für Aufsehen. Foto: Kamera 24

Ein verheerender Großbrand ist am Dienstagabend im elsässischen Boofzheim in Frankreich ausgebrochen. Die Folgen waren bis in die südliche Ortenau zu sehen gewesen – und zu spüren. Auch Ortenauer Wehren rückten aus.















Boofzheim - Nahe der deutsch-französischen Grenze stieg am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr eine riesige Rauchsäule auf, vor Ort waren mehrere kleinere Explosionen wahrzunehmen. Ursache war ein Brand im wenige Kilometer hinter der französischen Grenze liegenden Ort Boofzheim. Zwei Wohnhäuser und ein landwirtschaftliches Nebengebäude am Nordrand der Gemeinde seien lichterloh in Flammen gestanden, berichtete die elsässische Zeitung "Dernières Nouvelles d’Alsace" (DNA) am Mittwoch. Zwei Gebäude fielen im Laufe der Nacht den Flammen vollständig zum Opfer. Ein weiteres Haus, das vom Feuer bedroht wurde, konnte geschützt werden.

Zwei Menschen werden leicht verletzt

Auch auf der deutschen Rheinseite sorgte der Brand für Aufsehen – war doch zunächst nicht klar, woher genau die bedrohliche Rauchsäule aufstieg. Laut Augenzeugenberichten versammelten sich auf der "Nato-Rampe" bei Neuried Schaulustige. Die Polizei erreichten zudem einige Anrufe besorgter Bürger. Zu polizeilichen Maßnahmen sei es in dem Zusammenhang mit dem Brand jedoch nicht gekommen, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums unserer Redaktion am Mittwoch. Man sei jedoch über das gemeinsame Zentrum der deutsch-französischen Polizei über den Brand im Grenzgebiet informiert worden.

Schlussendlich wurden die Menschen der südlichen Ortenau wegen des Brandes auf der anderen Rheinseite zur Vorsicht aufgerufen. Das Lagezentrum der baden-württembergischen Landesregierung meldete um 1.21 Uhr eine mögliche "starke Rauchbelästigung" in Herbolzheim, Rheinhausen, Rust, Kappel-Grafenhausen und Schwanau. Fenster und Türen sollten geschlossen, Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Die Lahrer Feuerwehr rückte bereits gegen 22.30 Uhr zu Luftmessungen aus.

Elf Kühe kommen in den Flammen um

Im Stall des betroffenen Bauernhofs, der eine Gesamtfläche von mehren Hundert Quadratmetern hatte, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs rund 200 Kühe. Die Einsatzkräfte und Landwirte versuchten, die Kühe zu retten. Für elf Tiere kam jedoch jede Hilfe zu spät, eines wurde nach Angaben der DNA verletzt. Insgesamt wurden zwei Menschen bei dem Brand leicht verletzt. Die zwei Familien, die aufgrund des Brands ihr Zuhause verloren haben, seien bei Verwandten untergekommen, berichtet die elsässische Zeitung.

Die Feuerwehren und Rettungskräfte waren mit rund 60 Einsatzkräften und 27 Fahrzeugen im Großeinsatz. Die Lösch- und Nacharbeiten dauerten offenbar bis weit in die Morgenstunden an, die DNA spricht von vier bis fünf Stunden. Die elsässischen Behörden riefen einen Sicherheitsbereich um den Brandort aus. Die Brandursache ist derweil noch unklar.