Erfreuliche Nachrichten aus Seelbach: Der Landwirt, der bei einem Großbrand im März 2024 sein gesamtes Hab und Gut verloren hat, will den Hof wieder aufbauen. Über einen entsprechenden Antrag wird der Seelbacher Gemeinderat am kommenden Montag befinden.

Der Brand sorgte damals für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Die Kameraden waren die ganze Nacht und die folgenden Tage mit den (Nach-)Löscharbeiten beschäftigt. Der Landwirt selbst bemerkte das Feuer in der Nacht gerade noch rechtzeitig, um sich und einige seiner Tiere zu retten. Dabei verletzte er sich leicht. Den entstandenen Schaden hatte die Polizei auf 800 000 Euro geschätzt. Die Brandursache blieb ungeklärt.

In der Folge kam es zu einer großen Anteilnahme und Spendenbereitschaft in der Seelbacher Bevölkerung. Auf Initiative der Gemeinde, der Julabo-Stiftung und der Verein „Einfach Helfen“ aus Rust kamen einige Beiträge zusammen. Nun soll es also zum Neuaufbau kommen.

Kleiner als vorher

„Das Gebäude soll kleiner als das bisherige Gebäude werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Geplant ist ein Wohnbereich im östlichen Teil und ein Lager sowie eine Maschinen- und Gerätehalle im westlichen Teil. Das Gebäude soll in Massivbauweise entstehen, dass Dachgeschoß in Holzbau.

Ein dreiviertel Jahr nach dem Brand sind die Spuren beseitigt. Bald soll hier wieder ein Hof stehen. Foto: Boller

Die Zustimmung des Gemeinderats ist wohl nur Formsache. „Nach Auffassung der Verwaltung fügt sich das Vorhaben in das Natur- und Landschafsbild ein“, heißt es im Beschlussvorschlag.