Nach Gewalttat und Brand in Sulz: So laufen die Ermittlungen wegen versuchten Mordes

1 Am Haus scheinen Arbeiten im Gange zu sein. Foto: Schneider Ein 41-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Er soll seine Mutter schwer verletzt und ihr Haus in Sulz angezündet haben. Wir fragen nach dem Ermittlungsstand.







Link kopiert



Der Fall, in dem ein 41-Jähriger seine 72-jährige Mutter am 15. Februar schwer verletzt und dann ihr Haus in der Montendre-Straße in Brand gesteckt haben soll, hat die Sulzer erschüttert. Die Seniorin war zu einem Nachbarn geflüchtet und per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Den Tatverdächtigen hatte die Polizei per Hubschrauber gesucht und schließlich festgenommen.