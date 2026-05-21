Nach Gerichtsurteil: USA heben Sanktionen gegen UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese auf

Die USA haben Sanktionen gegen die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese aufgehoben. Ein Gerichtsbeschluss hatte die Strafmaßnahmen zuvor gestoppt.
Eine Woche nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss haben die USA Sanktionen gegen die UN-Sonderberichterstatterin für die Palästinensergebiete, Francesca Albanese, aufgehoben. Am Mittwoch (Ortszeit) wurde von der Internetseite des US-Finanzministeriums der Sanktionsvermerk gegen die italienische Juristin entfernt. Die Strafmaßnahmen hatten Albanese weltweit auf eine schwarze Liste gesetzt und sie unter anderem an Bankgeschäften und der Nutzung von Kreditkarten gehindert.