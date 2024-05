Störaktion an AfD-Stand in Reutlingen

1 Wieder war die AfD Ziel von Protesten. Foto: Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Nach der eskalierten „Störaktion“ der Antifa vor einem AfD-Stand in der Bannmeile des Landtags kommt es zu einem neuen Vorfall. Diesmal ist die Polizei rechtzeitig vor Ort.









Link kopiert



Nach den Störaktionen der Antifa vor dem Landtag vergangene Woche ist es am Wochenende auch vor einem AfD-Stand in Reutlingen zu Auseinandersetzungen gekommen. Acht Menschen hatten sich nach Angaben der Polizei am Samstagvormittag mit einem Banner dem Wahlkampfstand der AfD in Reutlingen genähert. Um eine körperliche Auseinandersetzung zu verhindern, hätten Einsatzkräfte den Stand mit einer Polizeikette geschützt. Es seien mehrere Platzverweise ausgesprochen und die Identität einiger Beteiligter festgestellt worden. Die Polizei rechnet sie dem linken Spektrum zu, der Staatsschutz werte die Vorgänge aber noch aus, sagte ein Polizeisprecher.