1 Der Geldautomat der Sparkasse Kappel wurde im Januar gesprengt – und mit ihm die gesamte Filiale. Foto: Göpfert

Nach der Attacke im Januar wird die Bank den Standort nicht wiedereröffnen. Stattdessen gibt es einen Automaten.









Die Anzahl der Sprengungen von Geldautomaten ist in den vergangenen Jahren bundesweit ohne Rücksicht auf Sachschäden und die Gefährdung von Menschenleben gestiegen. Auch in der Ortenau und Umgebung gab es in den vergangenen 18 Monaten zwölf Geldautomatensprengungen – darunter auch den in der Filiale in Kappel.