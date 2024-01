Nach Geiselnahme in Ulm: Staatsanwaltschaft äußert sich zu Schüssen

1 Der mutmaßliche Täter wurde durch die Schüsse verletzt und befand sich am Montag noch Krankenhaus. Foto: dpa/Nico Pointner

Mitten im Stadtzentrum von Ulm nimmt ein Mann mehrere Geiseln. Fünf lässt er gehen, eine bleibt in seiner Gewalt. Die Polizei beendet die Geiselnahme schließlich mit Schüssen, nun gibt es Details dazu.









Nach der Geiselnahme im Herzen Ulms hat die Staatsanwaltschaft weitere Informationen zur Schussabgabe durch Einsatzkräfte bekanntgegeben. „Wir gehen davon aus, dass die Geisel mit erhobenen Händen vor dem Mann das Café verlassen hat“, sagte Staatsanwalt Michael Bischofberger am Montag. Der mutmaßliche Täter wurde demnach durch die Schüsse verletzt und befand sich am Montag noch Krankenhaus. Er sei noch nicht vernehmungsfähig, sagte Bischofberger. Zu den Hintergründen der Tat am Freitagabend machte er keine Angaben.