1 Die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren sorgt derzeit in Lahr für Gesprächsstoff. Trotz aller Kritik an dem Vorhaben hält man im Rathaus daran fest. Foto: dpa/Sebastian Kahnert (Symbolfoto)

Drei von vier Ortschaftsräten haben sich gegen die Erhöhung der Kita-Gebühren ausgesprochen. Unsere Redaktion hat mit Sozialbürgermeister Guido Schöneboom über die Kritik an den Plänen der Verwaltung gesprochen.









Dass der Langenwinkeler Ortschaftsrat am Dienstagabend mit sieben zu drei Stimmen für die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren in Lahr gestimmt hat, dürfte bei Bürgermeister Guido Schöneboom und der Stadtverwaltung für etwas Erleichterung gesorgt haben. Denn in den Wochen zuvor wurde in den Ortsgremien in Sulz, Kuhbach und Mietersheim gegen den Plan der Verwaltung gestimmt.