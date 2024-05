1 Am Donnerstag ist auf Mallorca das Gebäude eines Restaurants eingestürzt. - Vier Menschen starben. Foto: Clara Margais/dpa

Auf Mallorca hat man die Nase voll von Massentourismus. Vor allem am Ballermann - aber nicht nur dort. Die liebste Urlaubsinsel der Deutschen erlebt einen der größten Proteste ihrer Geschichte.









Palma - "Tourists go home!", "Touristen, geht heim!", schrien die Menschen immer wieder, als sie in Palma an Terrassen voller ausländischer Gäste vorbeizogen. Tausende protestierten auf Mallorca gegen Massentourismus.