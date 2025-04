Nach Gebäudebrand in Oberndorf: Hinweise zur Brandursache verdichten sich

Nach Gebäudebrand in Oberndorf

1 Das Gebäude wurde Anfang Januar Raub der Flammen. (Archivfoto) Foto: Suhr/Feuerwehr Oberndorf

Der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Sulzbachstraße hielt die Feuerwehr tagelang in Atem und stürzte die Bewohner in eine existenzielle Notlage. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu den Ermittlungen.









Die Brandruine in der Oberndorfer Talstadt ist abgetragen, doch die Erinnerung an das verheerende Feuer vom 7. Januar, an dicken Rauch, der aus dem Dachgeschoss quoll, und Flammen, die aus den Fenstern schlugen, bleibt: Mehrere Bewohner verloren von einem Tag auf den anderen ihr Zuhause, einer wurde beim Versuch, das Feuer zu löschen, verletzt. Zur Brandursache hielt sich die Polizei derweil lange bedeckt. Auch Wochen später hieß es noch, sie sei unklar. Nun erfahren wir mehr.