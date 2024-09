Nach Gebäudebrand in Oberkollbach: Wie sollte die Versicherung fürs Eigenheim aussehen?

1 Auf rund eine halbe Million Euro wird der Schaden geschätzt, der im August bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberkollbach entstand. Foto: Wolfgang Krokauer

Seit dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberkollbach ist das Gebäude unbewohnbar. Abriss und Wiederaufbau können satte Summen verschlingen. Wir haben bei der Verbraucherzentrale nachgefragt, auf was man bei Brandversicherungen achten muss.









Drei Familien mit zwölf Personen haben jüngst ihr Dach über dem Kopf verloren. Durch den Brand des Mehrfamilienhauses in der Raiffeisenstraße in Oberkollbach ist ein Schaden in Höhe von rund einer halben Million Euro entstanden. Das Feuer brach in einem Zimmer im ersten Obergeschoss des viergeschossigen Hauses aus. Der Brand breitete sich schnell in Richtung des Dachstuhles aus, berichtete die Polizei. Seither ist das Gebäude unbewohnbar.