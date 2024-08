Nach Gebäudebrand in Oberkollbach: Experte gibt Tipps – So kann man das eigene Zuhause schützen

1 Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberkollbach ist das Gebäude unbewohnbar. Foto: Wolfgang Krokauer

Immer wieder muss die Feuerwehr ausrücken, um Gebäudebrände zu löschen. Erst kürzlich haben drei Familien aus Oberkollbach ihr Dach über dem Kopf verloren. Was kann man tun, um einen Brand möglichst zu verhindern?









Es ist jedes Mal ein Schicksalsschlag, wenn es in den eigenen vier Wänden brennt – und das Eigenheim dadurch womöglich sogar unbewohnbar wird. Erst kürzlich haben drei Familien in Oberkollbach ihr Dach über dem Kopf verloren. Das Feuer brach in einem Zimmer im ersten Obergeschoss des viergeschossigen Hauses aus, und der Brand breitete sich schnell in Richtung des Dachstuhles aus. Nach dem Löschen stand fest, dass es unmöglich ist, in dem Gebäude wieder zu wohnen.