Wie mehrfach berichtet, war die B 3 wegen eines einsturzgefährdeten Hauses gesperrt gewesen.

Bürgermeister Matthias Gutbrod hatte am Donnerstag die Hoffnung geäußert, dass das Gebäude nach dem Wochenende so weit gesichert sei, dass der Verkehr davor wieder gefahrlos rollen kann. Tatsächlich wurden die Arbeiten früher abgeschlossen, wie der Rathauschef am Freitagnachmittag wissen ließ.

In der Nacht auf Sonntag war in einem Haus in der Oberen Hauptstraße ein Gasofen explodiert. Zwei Jugendliche zogen sich dabei glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Die Statik des Gebäudes wurde indes nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen.