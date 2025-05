Der Fall sorgte für Aufsehen, nun ist alles wieder gut: Die neun Igel, die in Freiburg in einer Mülltonne gefunden wurden, haben sich gut erholt.

Ziemlich genau einen Monat ist es her, dass das Freiburger Tierheim neun Igel aufgenommen hat, die im Stadtteil Haslach in einer Papiertonne ausgesetzt und später gefunden wurden. Die Tiere seien zum „Sterben ausgesetzt worden“, hieß es vom Tierheim damals.

Der Fall sorgte für große Bestürzung in den sozialen Medien, fast 170 Mal wurde der Facebook-Beitrag des Tierheims kommentiert. Auch die Tierschutzorganisation Peta wurde auf den Fall aufmerksam und setzte eine Belohnung aus.

Am Donnerstag verbreitete nun das Tierheim über seine Facebook-Seite gute Nachrichten: Die neun Igel „haben sich gut erholt“, heißt es da. Einige von ihnen seien bereits in „naturnahe Wald- und Gartengrundstücke umgezogen – perfekt für einen igelgerechten Neustart“. Auch die weiteren Stacheltiere haben bereits ein neues Zuhause gefunden und werden das Tierheim bald in Richtung freie Wildbahn verlassen können.

Wer die Tiere in der Mülltonne ausgesetzt hat, ist auch einen Monat nach dem Auffinden nicht bekannt. Die Polizei hatte die Ermittlungen aufgenommen. „Es konnte leider kein Tatverdächtiger ermittelt werden“, sagte Polizeisprecher Özkan Cira auf Anfrage. Wie in so einem Fall üblich, werde die Anzeige gegen Unbekannt nun an die Staatsanwaltschaft übergeben.