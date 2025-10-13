Nach Fund einer Babyleiche: Kripo befragt Passanten, Maulburger Bürgermeisterin ist bestürzt

Schockierende Entdeckung bei Maulburg: In der Nähe des Waldspielplatzes wurde die Leiche eines neugeborenen Jungen in einem Müllsack entdeckt.
Am Montagnachmittag informierten die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Polizeipräsidium Freiburg in einer knappen Pressemitteilung gemeinsam über den Fall. Auf Nachfrage unserer Zeitung zur Todesursache und wer den Leichnam des Kindes fand, wollte die Polizei gegenwärtig ebenso wenig Auskunft geben wie zu weiteren Details des Falls. „Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können“, hieß es wörtlich. Vermutlich werde im Laufe der Woche eine weitere Medienmitteilung veröffentlicht.