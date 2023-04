1 Pater Tijo wird nach fünf Jahren die Katholische Kirchengemeinde Friesenheim verlassen. Ab 15. Juni sieht ihn das Erzbistum Freiburg in Foto: Bohnert-Seidel

Die Menschen in der Kirchengemeinde Friesenheim lieben Pater Tijo. Umso trauriger sind sie darüber, dass Thomas Parathottiyil zum 15. Juni Friesenheim verlassen wird. Das Erzbistum Freiburg hat ihn in die Seelsorgeeinheit Marxzell versetzt.









Dass er Friesenheim sehr mag und sehr gerne dort wirkt, hatte Pater Tijo bereits in einem Gespräch mit unserer Redaktion im Februar bekannt. Aber der Ruf des Erzbischofs ist bindend. Dass Vikare nur für wenige Jahre in einer Kirchengemeinde dienen, liege in der Natur der Sache, so ist es auf der Homepage der Kirchengemeinde Friesenheim zu erfahren. Meist geschehe der Wechsel zum Schuljahresbeginn. Aber für die Kirchengemeinde und Pater Tijo kommt der Abschied etwas früher: zum 15. Juni verlässt er die Katholische Kirchengemeinde Friesenheim.

Als Pater Tijo im Oktober 2017 seinen Dienst in der Kirchengemeinde begonnen hat, waren ihm die Menschen sofort sehr zugetan. Mit offenen Armen wurde er empfangen und war seither bei vielen Familien regelmäßig zu Gast. Pater Tijo gewinnt mit seiner offenen Art und seinem Interesse an den Belangen der Menschen, schnell deren Herzen.

Pater Tijo war in vielen Teams und Gremien im Kreis eingebunden

So wird es vielen Friesenheimern sehr schwer fallen, ihn ziehen zu lassen. In der Gemeinde war er regelmäßig in den priesterlichen Dienst eingebunden. Liturgiefeiern hat er gern im Beisein von Gruppen und Kreisen gefeiert. Die Feier der Liturgie und der Sakramente sind ihm sehr wichtig. Auch ist er in die Ministrantenarbeit der Kirchengemeinde eingebunden, in die Rufbereitschaft für den seelsorgerlichen Dienst im Ortenau-Klinikum Lahr und in den unterschiedlichen Gremien der Kirchengemeinde und des Seelsorgeteams. Als geistlicher Ansprechpartner ist Pater Tijo sehr geschätzt. Gern haben sich ihm die Menschen sich im seelsorgerlichen Gespräch anvertraut.

In Kerala in Südindien geboren hat der heute 43-Jährige schon mit 15 Jahren gewusst, dass er der Ordensgemeinschaft „Eucharistische Mission“ angehören möchte. Im Jahr 2007 wurde er zum Priester geweiht und fand seine erste Bestimmung 2500 Kilometer von seiner Heimat entfernt, so erzählt er es bereits 2017 im Gespräch mit unserer Redaktion. Drei Tage sei er mit dem Zug bis zum Bestimmungsort Meghalaya gefahren und habe im Dorf begonnen mit dem Menschen zu arbeiten. Neben einem 20 Meter tiefen Brunnen hat er mit der Gemeinde eine Kirche gebaut und seine neue Pfarrgemeinde eingerichtet. Das Dorf zählt mittlerweile eine Schule mit 850 Kindern und 20 Klassenzimmern. Zum Erfolg dieser Entwicklung haben auch Spenden aus der Kirchengemeinde beigetragen. „Denn nur durch Bildung und die Alphabetisierung der Menschen lässt sich das Kastendenken aufhebeln“, so Pater Tijo.

Einmal im Jahr besucht er seine Heimat und seine Mission in Indien

Zugewandt und bescheiden ist er. Einmal im Jahr besucht er seine Heimat und seine Mission in Indien. Im Gespräch hat er für die Menschen in Deutschland Bilder, mit denen er einen Blick in sein Heimatland Indien schenkt. Heimat ist für ihn jedoch dort, wo Menschen sind. Auch in Friesenheim sind ihm die Menschen sehr verbunden.

Im alten Pfarrhaus in Schuttern hat er derzeit noch seine Wohnung. Diese wird er zum 15. Juni verlassen und an seinen neuen Bestimmungsort in Marxzell reisen. Pfarrer Steffen Jelic betont für die Katholische Kirchengemeinde Friesenheim: „Wir sind dankbar für das Engagement von Pater Tijo in unserer Kirchengemeinde und für die gemeinsame Zeit, in der er für viele Menschen Wegbegleiter und überzeugender Verkünder des Evangeliums sein konnte.“

Verabschiedung

Pater Tijo wird am Sonntag, 11 Juni, ab 10.30 Uhr in einem Gottesdienst in Schuttern verabschiedet. Danach wir es einen Stehempfang im Garten des Pfarrheims geben.