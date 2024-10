Nach fünf Jahren ist Schluss: Das Ehepaar Siefert gibt Kippenheimer VHS-Leitung ab

1 Heinz und Corula Siefert haben fünf Jahre lang die VHS-Außenstelle Kippenheim geleitet und zahlreiche Vorträge, Ausflüge und Kurse organisiert. Nun wollen sie ihr Amt abgeben. Foto: Silvia Schillinger-Teschner

Die Eheleute waren fünf Jahre lang Gesicht und Herz der Volkshochschule Außenstelle Kippenheim. Doch damit ist nun Schluss. Im Gespräch erklären sie die Hintergründe ihres Rücktritts und blicken auf ihre gemeinsame Amtszeit zurück.









Link kopiert



Bereits bei der Übernahme der Leitung von der Vorgängerin Sigrid Obert, die 15 Jahre lang die Geschicke der Außenstelle Kippenheim gelenkt hatte, hat das Ehepaar Siefert ihre geplante Dienstzeit auf fünf Jahre festgesetzt. In diesen Jahren haben sie sich mit vollem Einsatz in die Volkshochschule eingebracht. „Mit 14 Kursangeboten sind wir in unsere Tätigkeit gestartet“, erinnert sich Cordula Siefert.