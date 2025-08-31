Nach fünf Jahren fertig: Eingang des Europa-Parks mit 200 000 Lego-Steinen nachgebaut

„Fünf Jahre lang habe ich daran gebaut. Die Familie Mack ist sehr detailverliebt – und dem wollte ich gerecht werden“, erklärt Nico Griesheimer hörbar stolz im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 35-jährige Hesse hat dem Europa-Park ein ganz besonderes Geschenk gemacht: In mühsamer Feinarbeit hat er den Haupteingang des Ruster Freizeitparks mit Lego-Klemmbausteinen nachgebaut. „Es sind rund 200 000 Stück“, macht Griesheimer den Aufwand dahinter deutlich. Heute steht das Bauwerk – geschützt hinter Sicherheitglas – beim Eingangsbereich des Voletariums.

Doch wie kam es überhaupt dazu? „Mein Onkel war begeisterter Lego-Modellbauer und hat unter anderem das Schloss Neuschwanstein nachgebaut und bei Ausstellungen präsentiert. Das hat mich sehr inspierert“, erinnert er sich.

Der erste Baustein wurde von seinem Onkel graviert

So beschloss Griesheimer, ebenfalls ein solches Projekt in Angriff zu nehmen. Nach einem Motiv habe er nicht lange suchen müssen. „Meine Frau hat mir damals den Europa-Park gezeigt – und ich habe mich sofort verliebt“, erklärt der Mittdreißiger, der seiner Partnerin sogar den Heiratsantrag in Rust machte. „Wenn man durch den Haupteingang geht, fühlt man sich, als würde man eine andere Welt betreten“, begründet er.

Nico Griesheimer hat viel Zeit und Arbeit in sein Bauwerk gesteckt. Seine Frau und die gemeinsame Tochter waren stets eine Stütze. Foto: prviat

Mit Unterstützung von seinem Onkel, der ihm damals den ersten Lego-Stein für sein Projekt gravierte, machte sich Griesheimer an die Arbeit. Er fotografierte den Eingang aus verschiedenen Winkeln, entwarf grobe Pläne und setzte anschließend Stein auf Stein. Insgesamt habe er zwischen 600 und 800 Euro für das Material ausgegeben. Kenner wissen: für Klemmbausteine der Marke Lego verhältnismäßig günstig. „Mein Onkel war in einem Verein für Modellbauer und kam vergünstigt an Steine, die aufgrund von Überproduktion aussortiert wurden“, erklärt Griesheimer. Hätte er die Teile zum regulären Preis gekauft, wären laut ihm bis zu 4000 Euro fällig gewesen.

„Mein Ziel war es, das Bauwerk im Europa-Park ausstellen zu lassen“, erklärt er. Im Dezember 2023 – sein Modell war zu dieser Zeit nahezu fertig – richtete er sich deshalb mit einem persönlichen Brief an die Inhaber-Familie Mack. Und das mit Erfolg: Bereits einen Monat später kam eine freudige Antwort aus Rust in seinen Briefkasten geflattert – ganz zur Verwunderung Griesheimers. Denn: „In meiner Aufregung habe ich vergessen, in meinen Brief zu schreiben, wie die Familie Mack mich kontaktieren kann“, erklärt er lachend. Deshalb habe der Park in seinem Buchungssystem nachgeforscht und seine Adressdaten herausgefunden.

Um 6 Uhr fuhr er mit dem Auto durch den Park

„Das zeigte mir, dass die Familie Mack wirklich Interesse an meinem Projekt hat. Das war total schön – die Mühe hat sich ausgeszahlt“, beschreibt der 35-Jährige. In Absprache mit Park-Chef Roland Mack habe man sich darauf geeinigt, mit der Ausstellung bis zum Jubiläumsjahr zu warten.

Dann kam Anfang Juni der Tag, auf den Griesheimer so lange gewartet hatte. „Wir teilten das Modell in zwei Teile und verpackten es und fuhren es am frühen Morgen nach Rust“, erinnert er sich. Dabei war stets große Vorsicht geboten. Zwar ist das 1,30 Meter lange und 25 Kilogramm schwere Modell mächtig, jedoch auch zerbrechlich. Nach zweieinhalb Stunden Autofahrt kamen sie an. „Gegen 6 Uhr durften wir mit unseren Autos durch den menschenleeren Park bis zum Ausstellungsort fahren. Das war schon etwas ganz besonderes“, beschreibt er. Als schlussendlich die Glaskuppel über sein Bauwerk gesenkt wurde, habe er „schon ein paar Tränchen“ in den Augen gehabt – allerdings nicht nur aus Freude. „Leider konnte das mein Onkel nicht mehr miterleben. Er starb kurz zuvor“, verdeutlich Griesheimer, welch besondere Bedeutung das Ganze für ihn hat.

So geht es weiter

Derzeit steht das Bauwerk im Eingangsbereich des Europa-Parks. Künftig könnte es jedoch auch „durch den Park wandern“, vermutet Nico Griesheimer. Eine Gegenleistung dafür erwarte er nicht. „Die strahlenden Kinderaugen sind mehr als genug“, freut er sich.