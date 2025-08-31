Nach fünf Jahren fertig: Eingang des Europa-Parks mit 200 000 Lego-Steinen nachgebaut

Nico Griesheimer hat fünf Jahre lang den Eingang des Europa-Parks mit Klemmsteinen nachgebaut. Heute ist sein Werk im Ruster Freizeitpark ausgestellt.
„Fünf Jahre lang habe ich daran gebaut. Die Familie Mack ist sehr detailverliebt – und dem wollte ich gerecht werden“, erklärt Nico Griesheimer hörbar stolz im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 35-jährige Hesse hat dem Europa-Park ein ganz besonderes Geschenk gemacht: In mühsamer Feinarbeit hat er den Haupteingang des Ruster Freizeitparks mit Lego-Klemmbausteinen nachgebaut. „Es sind rund 200 000 Stück“, macht Griesheimer den Aufwand dahinter deutlich. Heute steht das Bauwerk – geschützt hinter Sicherheitglas – beim Eingangsbereich des Voletariums.