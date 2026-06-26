Nach fünf Jahren Bauzeit: Die Stadt Ettenheim präsentiert stolz ihren Kita-Neubau auf den Espen

Fünf Jahre Bauzeit, rund acht Millionen Euro Kosten: Das neue Zuhause der Einrichtung St. Bartholomäus auf den Espen in Ettenheim ist fertig.
Freude, Anerkennung und Dankbarkeit – das war durchgängiger Tenor bei allen Rednern bei der Einweihung des neuen Kindergartens St. Bartholomäus auf den Espen am Donnerstagnachmittag. Darin sollen bald bis zu 120 Kinder betreut werden können. „Heute stehen wir in einem wunderschön gelungenen Bau“, teilte Bürgermeister Bruno Metz das Urteil derer, die an der Einweihung teilnahmen.