Oberschopfheimer Bürgerbus geht am 3. März an den Start

Der Bürgerbus ist eingerichtet: Er verbindet künftig die Oberschopfheimer mit den Friesenheimer Geschäften.

Bald heißt es: „Alle einsteigen!“ Der Bürgerbus, der zwischen Oberschopfheim, Friesenheim und Oberweier dienstags und freitags zweimal pendeln soll, wird am 3. März das erste Mal Fahrgäste transportieren. Der Service der Gemeinde Friesenheim, die auf viele Mitfahrer hofft, ist für die Bürger kostenlos.









Neun Personen passen in den roten Mannschaftsbus der DJK Oberschopfheim. Ab 3. März wird er an den eingerichteten Haltestellen halten und die Oberschopfheimer künftig zu den Einkaufsmöglichkeiten in Friesenheim bringen. Neun Fahrgäste werden im neuen Bürgerbus Platz haben.

Die Einrichtung eines Bürgerbusses resultiert aus dem Entwicklungskonzept der Gemeinde Friesenheim, erklärte Bürgermeister Erik Weide fest. Der Bürgerbus sei eine besondere Einrichtung, die vor allem über die Unterstützung durch die DJK Oberschopfheim möglich wurde. Dadurch, dass diese ihren Bus zur Verfügung stellt, konnte die Gemeinde die Hürde der Fahrzeugbeschaffung überspringen. Von der Idee bis zur Einrichtung der Busverbindungen sowie der Erlaubnis über das Landratsamt liege eine weite Spannbreite behördlicher Vorgaben. So dürfe sich die Verbindung nicht mit den vorhandenen ÖPNV-Verbindungen kreuzen.

Bürgermeister Erik Weide kann sich eine kleine Spitze nicht verkneifen

Eine kleine Spitze Richtung Oberschopfheims Gesangsgruppe anlässlich der Fasnacht wollte Weide dennoch loswerden: „Die Einrichtung des Bürgerbusses ist dringlichster Wunsch aus der Bürgerschaft und kein Wunsch aus Friesenheim. Die Oberschopfheimer wollen einen Lückenschluss ans Zentrum, in der Nahversorgung sowie zur Ärzteversorgung .“ Weide hofft auf eine rege Nachfrage aus der Bürgerschaft. Die Gemeinde habe dafür gesorgt, dass der Bus rollt, jetzt sei es an der Bürgerschaft das kostenlose Angebot zu nutzen. „Es ist eine tolle Sache – nutzen Sie diese“, so Weide. Glücklich ist auch Oberschopfheims Ortsvorsteher Michael Jäckle. „Gott sei Dank läuft es jetzt“, erklärt er. Die Bürokratie habe für manch schlaflose Nacht gesorgt.

Für jeden Fahrgast gibt es 2,50 Euro aus dem Fördertopf des Landratsamts. Zum Jahresende soll es eine Evaluation geben. Trotzdem betont Weide, dass sich eine Entscheidung über das Für und Wider des Bürgerbusses erst nach zwei Jahren wirklich fällen ließe. Zwei Jahre brauche es, bis eine Buslinie mal richtig ins Laufen kommt und von der Bevölkerung auch angenommen wird. In Oberschopfheim hofft Jäckle schon bald auf viele Nutzer.

Zwei Teilzeitstellen auf Minijobbasis

Der Gemeinderat hat sich im September 2021 für die Schaffung von zwei Teilzeitstellen auf Minijobbasis mit jeweils drei Wochenstunden für den Fahrdienst geeinigt. Der Bürgerbus soll den Bürgern kostenlos zur Verfügung stehen und jeweils am Dienstag- und Freitagvormittag fahren (siehe Info). Bei den Fahrzeiten wird er nicht in Konkurrenz zum bestehenden Terminplan im ÖPNV stehen. Die DJK Oberschopfheim erhält für die Nutzung des Busses 50 Cent pro Kilometer, also knapp 2000 Euro pro Jahr. Da das Fahrzeug in der Regel nur am Wochenende von den DJK-Sportlern in Gebrauch ist, bietet sich eine Vermietung für den Verein an. Es werden noch Fahrer gesucht.

Die Kosten für den neuen Bürgerbus sind im Haushalt der Gemeinde Friesenheim mit 10 000 Euro für das Jahr 2023 angegeben.

Diese Haltestellen werden angefahren

Oberschopfheim:

Engel (Abfahrt 8.20 und 9.21 Uhr), Ecke Meiersmatt-/Weingartenstraße (8.22 und 9.23 Uhr), Ecke Kappelweg/Kirchenriedstraße (8.24 und 9.25 Uhr), Ecke Müller-Thurgau-Straße/Lohstraße (8.26 und 9.27 Uhr), Dreiangel (8.27 und 9.28 Uhr), Leutkirchstraße (8.28 und 9.29 Uhr) und am Penny-Markt (8.29 und 9.30 Uhr).

Friesenheim:

Sparkasse (8.35 Uhr und 9.36 Uhr ) und am Rathaus (8.36 und 9.37 Uhr).

Oberweier:

Edeka (8.37 Uhr und 9.38 Uhr). Rückfahrt ab 9.04 und 10.50 Uhr.