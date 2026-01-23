Nach Fotos in Davos: Trump fällt erneut mit Bluterguss an der Hand auf

1 Präsident Donald Trump bespricht den Bluterguss an seiner Hand mit Reportern an Bord der Air Force One, Foto: Evan Vucci/AP/dpa/Evan Vucci Blaue Flecken an Trumps Händen haben schon häufiger für Diskussionen über seinen Gesundheitszustand gesorgt. Nun zeigen Fotos erneut eine Verfärbung. Was sagt der US-Präsident dazu?







US-Präsident Donald Trump ist beim Weltwirtschaftsforum in Davos erneut mit einem Bluterguss an seiner Hand fotografiert worden. Darauf angesprochen, sagte er auf dem Rückflug in die USA vor Journalisten, er habe seine Hand an einem Tisch gestoßen. Der 79-Jährige verwies dabei auch auf seine Einnahme von Aspirin: „Ich würde sagen, nehmen Sie Aspirin, wenn Ihnen Ihr Herz lieb ist, aber nehmen Sie kein Aspirin, wenn Sie keine kleinen Blutergüsse haben wollen.“