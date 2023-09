1 Hansi Flick ist als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft raus. In der Ortenau werden nun einige Kandidaten genannt, die seinen Posten vor der Heim-EM übernehmen können. Foto: Charisius

Nach dem Aus von Hansi Flick als Nationaltrainer ist die Trainerfrage beim DFB ungeklärt. Geht es nach den Fußballern in der Ortenau, kommen einige Namen nun in Frage. Unter anderem auf der Liste: Bastian Schweinsteiger und Julian Nagelsmann.











Link kopiert



Wer wird der neue Bundestrainer? Diese Frage treibt nach der Freistellung von Hansi Flick am Sonntag wohl die ganze Nation um, die ja, so das geflügelte Wort in den Medien, sowieso aus 82 Millionen Bundestrainern besteht. Unsere Redaktion hat sich bei den Fußballern in der Ortenau umgehört, wie sie die Trennung von Flick bewerten und wer den Job jetzt vor der Heim-EM übernehmen könnte.