Nach Fleisch-Skandal: Darum hat die Metzgerei im Taiba Markt in Schwenningen wieder auf

Darum hat die Metzgerei im Taiba Markt in Schwenningen wieder auf

1 Inhaber Razak Issa ist froh, dass die Metzgerei in seinem Schwenninger Taiba Markt wieder offen ist. Foto: Mareike Kratt Im Schwenninger Supermarkt Taiba Markt wurde im April verdorbenes Lammfleisch gefunden. Jetzt äußer sich der Inhaber erneut zu dem Vorfall.







Link kopiert



Im Taiba Markt an der Alten Herdstraße ist an diesem Morgen noch nicht viel los. Ein Mitarbeiter wischt fleißig den Boden, während Inhaber Razak Issa hinter der Theke der Metzgerei im hinteren Bereich des kleinen orientalischen Supermarkts steht und das frisch gelieferte Fleisch einsortiert. „Seit vergangenem Wochenende hat die Metzgerei wieder offen“, freut sich der gebürtige Syrer, der seit einem Jahr das Geschäft in Schwenningen betreibt.