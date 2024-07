Nach Finale der Fußball-EM: Englands Nationaltrainer Southgate erklärt Rücktritt

1 Gareth Southgate tritt als England-Coach zurück. Foto: Tom Weller/dpa

Nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien gibt Gareth Southgate seinen Posten ab. Der Job als Nationaltrainer sei «die Ehre seines Lebens» gewesen, teilte der Coach mit.









Berlin - Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat zwei Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) seinen Rücktritt erklärt. "Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens, für England zu spielen und England zu trainieren. Es hat mir alles bedeutet, und ich habe mein Bestes gegeben", sagte Southgate in einer Mitteilung des englischen Fußballverbands vom Dienstag. "Aber es ist Zeit für Veränderung und ein neues Kapitel. Das Finale am Sonntag in Berlin gegen Spanien war mein letztes Spiel als England-Trainer."