Nach Feuer in Wessingen: Spendenaufruf – riesige Hilfsbereitschaft für Brandopfer

Die Flammen von Sonntagabend haben Familie Mayer aus Wessingen nicht nur wertvolle Erinnerungen, sondern auch ihr Hab und Gut genommen. Nun wurde ein Spendenaufruf gestartet.
Der verheerende Brand in der Wessinger Straße Steig am Sonntagabend hat eine immense Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ausgelöst. Dominic Schindler, der Partner des Sohnes der betroffenen Familie Mayer, hat am Dienstag einen Spendenaufruf über die Plattform „GoFundMe“ gestartet. Binnen weniger Stunden wurde die Zielsumme von 16 000 Euro überschritten.