Nach Feuer in Wessingen: Spendenaufruf – riesige Hilfsbereitschaft für Brandopfer

Die Flammen von Sonntagabend haben Familie Mayer aus Wessingen nicht nur wertvolle Erinnerungen, sondern auch ihr Hab und Gut genommen. Nun wurde ein Spendenaufruf gestartet.

Der verheerende Brand in der Wessinger Straße Steig am Sonntagabend hat eine immense Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ausgelöst. Dominic Schindler, der Partner des Sohnes der betroffenen Familie Mayer, hat am Dienstag einen Spendenaufruf über die Plattform „GoFundMe“ gestartet. Binnen weniger Stunden wurde die Zielsumme von 16 000 Euro überschritten.

Auf Nachfrage unserer Redaktion zeigt sich Schindler von der Hilfsbereitschaft gerührt: „Wir sind vollkommen überwältigt von der Anteilnahme. Als wir die Aktion gestartet haben, dachten wir vielleicht an ein paar Hundert Euro, die für das Nötigste reichen würden.“ Dass so viele Menschen mitfühlen und die Aktion solch große Wellen schlägt, habe ihn sprachlos gemacht. Diese Solidarität gebe der Familie in dieser schweren Zeit Kraft.

Gegen 11 Uhr am Mittwochmorgen stieg der Spendenbetrag auf mehr als 21 000 Euro an. Die höchste Spende betrug zu diesem Zeitpunkt 1000 Euro, wie auf der Spendenplattform angegeben wird. 310 Spenden gab es insgesamt.

Geld wird für Dinge des Alltags benötigt

Schindler hat die Spendenaktion mit Anna Pahl, der besten Freundin vom Sohn der Familie, ins Leben gerufen. Auch, weil viele Menschen nach dem Brand gefragt haben, wie sie der Familie am besten helfen können. Gebraucht werde vor allem finanzielle Hilfe, damit die dringendsten Dinge für den Alltag – Kleidung, Möbel und andere Notwendigkeiten – schnell wieder angeschafft werden können, heißt es in dem Spendenaufruf.

Binnen weniger Stunden hatte das in der Garage des Fachwerkhauses ausgebrochene Feuer die Heimat der Familie nahezu vollständig in Schutt und Asche gelegt. Rund 90 Feuerwehrleute kämpften über mehrere Stunden gegen die Flammen. Die Polizei schätzte den Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf rund 750 000 Euro.

Neben dem materiellen Verlust seien der Familie durch das Feuer auch wertvolle Erinnerungen genommen worden, wie Schindler weiter mitteilt: „Dieses Haus war weit mehr als nur ein Gebäude – es war ein Zuhause voller Erinnerungen, Wärme und Zusammenhalt“, schildert er seine persönlichen Eindrücke. Der Familienvater habe über 30 Jahre seines Lebens in das Fachwerkhaus investiert, Schritt für Schritt, mit viel Liebe und harter Arbeit. Er habe am Sonntagabend auch sein Lebenswerk verloren.

Familie ist vom Verlust mental schwer getroffen

Und Anna Pahl, die viele schöne Abende auf der Terrasse bei den Mayers verbracht hat, betont: „Die Familie gehört zum Freundeskreis. Es ist einfach ein furchtbares Gefühl, nun vor dem zerstörten Haus zu stehen.“ Das Geschehene werde noch lange nicht zu begreifen sein.

Glücklicherweise geht es der betroffenen Familie Mayer körperlich gut, wofür sie auch unglaublich dankbar sei, teilt Dominic Schindler mit. Zwischenzeitlich seien die Betroffenen bei einer Tante untergekommen. Trotzdem: Mental sei die Familie schwer getroffen und erschöpft.

Da die Familie nun mit leeren Händen dasteht – ohne Kleidung, ohne Hygieneartikel, ohne die Dinge des täglichen Bedarf – helfe jede Spende, egal wie hoch der Betrag ausfällt. „Wir wollen mit der Spendenaktion der Familie einen Hoffnungsschimmer geben“, sagt Anna Pahl. Dass sich unter den Spendern auch der Familie unbekannte Namen befinden, berühre sie besonders.