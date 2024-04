Wieder Brandalarm in Empfingen

Nach Feuer in Tennishalle

1 In Empfingen rückte am Samstag die Feuerwehr aus. Foto: Heidepriem

Nur wenige Tage nach dem Brand der Tennishalle des Hotels Empfinger Hof rückte die örtliche Feuerwehr am Samstagnachmittag erneut mit einem Großaufgebot aus. Was steckte dahinter?









Alarmiert wurde wegen eines vermeintlichen Küchenbrands. Nach ersten Informationen vor Ort war in dem betroffenen Wohnhaus in der Straße "Am Schießrain" jedoch kein Feuer ausgebrochen.